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На Аляске введено чрезвычайное положение

10 января 2012 07:53
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На Аляске, в городе Кордова, который засыпало четырехметровым слоем снега, ввели чрезвычайное положение. Такого здесь не было уже 30 лет. Под тяжестью осадков обрушиваются крыши домов.

Проблемы и с автомобильным движением. И если в Кордове дороги ещё расчищают, то за городом движение полностью парализовано. В частности, трасса, ведущая к аэропорту, завалена снегом после схода лавины. Метеорологи тем временем прогнозируют новые снегопады, местами к тому же с дождем и ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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