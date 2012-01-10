На Аляске введено чрезвычайное положение

На Аляске, в городе Кордова, который засыпало четырехметровым слоем снега, ввели чрезвычайное положение. Такого здесь не было уже 30 лет. Под тяжестью осадков обрушиваются крыши домов.

Проблемы и с автомобильным движением. И если в Кордове дороги ещё расчищают, то за городом движение полностью парализовано. В частности, трасса, ведущая к аэропорту, завалена снегом после схода лавины. Метеорологи тем временем прогнозируют новые снегопады, местами к тому же с дождем и ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.