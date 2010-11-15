На Алтае 11-летний ребенок повесился из-за пьянства родителей

Мальчик был найден мертвым 12 ноября 2010 года в селе Карпово Солонешенского района Алтайского края.

В отношении родителей мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Мальчик жил в многодетной семье со своей безработной матерью и отчимом. Старший из шести детей, он неоднократно просил родителей бросить пить, угрожая в противном случае покончить с собой.