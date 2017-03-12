Мы подумали, что это пожар: очевидцы прорыва трубы в Сухарево

Новости Беларуси. Крупная коммунальная авария в Минске. В микрорайоне Сухарево прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Инцидент в районе улиц Мачульского и Карского негативно сказался для жителей сразу для двух крупных районов Минска – Фрунзенского и Московского.

На месте работают четыре аварийные бригады теплосетей.

Очевидцы:

Мы подумали, что это пожар начался. Но потом нам позвонили друзья, сказали, чтобы мы пришли. Мы подошли и увидели, что тут потоп.

Пострадали больше всего дома, которые находятся в низине. Поток воды был очень большой, думаю, накрыло частный дом. Водители срочно все автомобили эвакуировали.

Игорь Горшанов, начальник участка минских тепловых сетей:

Отключенных потребителей нет. Сейчас эта ветка локализована, приступаем к ликвидации. Сейчас задействовано четыре бригады: три АВСника и непосредственно нашего района. Сейчас силы стягиваются.

На устранение аварии уйдет несколько часов.

Диаметр прорванной трубы – 1,2 метра. В округе образовалось настоящее горячее озеро, в него угодили сразу несколько автомобилей.