Прямой эфир

МВД проводит проверку по факту выступления 20-летней порнозвезды и ее партнерши в минском ночном клубе

22 июня 2011 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
18 июня в одном из ночных клубов Минска прошло мероприятие, которое фактически можно охарактеризовать как съемки порно. Длилось оно 20 минут. В клубе в это время было около 1000 человек.

Во время интимных игр с использованием специальных приспособлений между девушками на сцене присутствовал муж порнозвезды и фотографы, которые фотографировали девушек со всех сторон, пытаясь заснять что-нибудь наиболее пикантное и поближе из их однополых игр. Организаторы после мероприятия оправдывались, мол, планировалось только пение.  

«Сейчас проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка происшествию. Для этого будет необходимо и экспертное заключение на предмет наличия порнографии в этом шоу», - сообщили корреспонденту БеЛТА в милиции.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
22 июня 2011 10:50

В Москве у белорусов воруют автомобильные номера и вымогают деньги за них

22 июня 2011 10:46

ГАИ задержала более 30 пьяных водителей возле Мирского замка

22 июня 2011 10:42

Водитель BMW сбил в Минске девушку, перебегавшую дорогу с пакетом пива