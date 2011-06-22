МВД проводит проверку по факту выступления 20-летней порнозвезды и ее партнерши в минском ночном клубе

18 июня в одном из ночных клубов Минска прошло мероприятие, которое фактически можно охарактеризовать как съемки порно. Длилось оно 20 минут. В клубе в это время было около 1000 человек.

Во время интимных игр с использованием специальных приспособлений между девушками на сцене присутствовал муж порнозвезды и фотографы, которые фотографировали девушек со всех сторон, пытаясь заснять что-нибудь наиболее пикантное и поближе из их однополых игр. Организаторы после мероприятия оправдывались, мол, планировалось только пение.



«Сейчас проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка происшествию. Для этого будет необходимо и экспертное заключение на предмет наличия порнографии в этом шоу», - сообщили корреспонденту БеЛТА в милиции.