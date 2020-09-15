МВД: пресечена преступная деятельность группы людей, которые называли себя «Партизанами Могилёва»

Новости Беларуси. В Беларуси пресечена преступная деятельность группы людей, которые называли себя «Партизанами Могилева», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее лидер создал сообщество в соцсетях, куда входило 64 пользователя.

Участники группы, среди которых были и несовершеннолетние, собирались в заброшенном здании в лесу под областным центром. Там они отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

У них изъяты бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

Прямо во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению эксперта, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырех активных участников группировки. Это молодые люди от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС УВД Могоблисполкома. Среди задержанных есть лица с ультраправыми нацистскими взглядами, негативно характеризующие действия правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков.