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Мужчина закопал 4,5 кг наркотиков в центре Гомеля

16 августа 2019 09:19
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Чёрный бизнесмен закопал в центре Гомеля четыре с половиной килограмма насвая, сообщили в программе «Экстренный вызов». Наркоклад обнаружили оперативники. В чёрных пакетах оказалось рыхлое вещество с зелёным оттенком.

Мужчина закопал 4,5 кг наркотиков в центре Гомеля-1


Фото: УВД Гомельского исполкома

Запрещённый товар оценили почти в 550 рублей. В милиции отмечают, молодой распространитель уже 25 раз привлекался к ответственности. Материалы дела переданы в суд.

# Криминал # происшествия

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