Мужчина закопал 4,5 кг наркотиков в центре Гомеля

Чёрный бизнесмен закопал в центре Гомеля четыре с половиной килограмма насвая, сообщили в программе «Экстренный вызов» . Наркоклад обнаружили оперативники. В чёрных пакетах оказалось рыхлое вещество с зелёным оттенком.

Запрещённый товар оценили почти в 550 рублей. В милиции отмечают, молодой распространитель уже 25 раз привлекался к ответственности. Материалы дела переданы в суд.