Мужчина закопал 4,5 кг наркотиков в центре Гомеля

Чёрный бизнесмен закопал в центре Гомеля четыре с половиной килограмма насвая, сообщили в программе «Экстренный вызов». Наркоклад обнаружили оперативники. В чёрных пакетах оказалось рыхлое вещество с зелёным оттенком.
Чёрный бизнесмен закопал в центре Гомеля четыре с половиной килограмма насвая, сообщили в программе «Экстренный вызов». Наркоклад обнаружили оперативники. В чёрных пакетах оказалось рыхлое вещество с зелёным оттенком.
Фото: УВД Гомельского исполкома
Запрещённый товар оценили почти в 550 рублей. В милиции отмечают, молодой распространитель уже 25 раз привлекался к ответственности. Материалы дела переданы в суд.