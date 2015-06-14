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Мужчина выжил после укусов тысячи пчел

14 июня 2015 18:21
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Новости США. Чудесное спасение в американском штате Аризона.

Как пишет The Guardian, на неделе работник фермы в городе Кингман был госпитализирован в больницу после получения от 500 до 1000 ужалений пчел.

Судя по всему, мужчина потревожил улей на заднем дворе дома.

Пчелы набросились на него. Мужчине пришлось спасаться бегством, укрывшись в машине.

Шериф округа:
Количество пчел было невероятным. Прибывшие на место сотрудники сообщили, что это напоминало голливудский фильм ужасов.

Вызванный на место происшествия профессиональный пчеловод был ужален 23 раза.

# происшествия # Нападение

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