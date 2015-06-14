Мужчина выжил после укусов тысячи пчел

Новости США. Чудесное спасение в американском штате Аризона.
Как пишет The Guardian, на неделе работник фермы в городе Кингман был госпитализирован в больницу после получения от 500 до 1000 ужалений пчел.
Судя по всему, мужчина потревожил улей на заднем дворе дома.
Пчелы набросились на него. Мужчине пришлось спасаться бегством, укрывшись в машине.
Шериф округа:
Количество пчел было невероятным. Прибывшие на место сотрудники сообщили, что это напоминало голливудский фильм ужасов.
Вызванный на место происшествия профессиональный пчеловод был ужален 23 раза.