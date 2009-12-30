Мужчина в маске ограбил филиал «Беларусбанка» в Бресте

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Вчера в областном центре на пульт централизованного наблюдения Московского отдела департамента охраны в 18:55 поступил сигнал о том, что сработала тревожная сигнализация филиала «Беларусбанка». Прибывшему наряду работница пояснила, что в 18:50 в помещение отделения вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел 2,3 тысячи российских рублей и скрылся, рассказали в Генпрокуратуре.

В ходе введенного плана «Сирена» сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны с применением служебной собаки задержали мужчину 1967 года рождения, рабочего РУП «Брестское отделение железной дороги». Возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА.