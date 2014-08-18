Мужчина сжег 27-летнюю супругу на второй день после свадьбы

Новости России. Трагедия на второй день после торжества произошла в Волгограде. 27-летнюю девушку доставили в больницу с ожогами 80% тела. Врачи сделали все возможное, но спасти ее, увы, не удалось.

Чуть позже выяснилось, что в смерти девушки виновен не кто иной, как ее законный супруг.

30-летний мужчина в какой-то момент заподозрил супругу в измене и решил проучить, только не рассчитал силы. Нетрезвый муж сначала облил жену спиртом, после чего чиркнул спичкой.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области:

В какой-то момент нетрезвый мужчина заподозрил молодую жену в измене, облил спиртом и поджег.

Появились и другие шокирующие подробности этой истории.

Мужчина ранее был судим за покушение на убийство и покушение на изнасилование. Отсидев 10 лет, он сошелся с потерпевшей. Только вот расположение колонии он покинул ненадолго. За это преступление убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, мотивом стала не измена, а пиво...

Как сообщает V1.ru, молодожены сначала отпраздновали бракосочетание в кругу друзей, а потом вернулись к себе домой, в общежитие. Там вместе с соседом они продолжили распивать алкоголь. На следующий день рано утром муж и жена отправились в магазин за пивом. Во время похода они поссорились: муж заявил жене, что она слишком много пьет.

Напомним, ссора родственников в Беларуси на минувшей неделе чуть не закончилась убийством.

В больницу города Барановичи с колото-резаной раной грудной клетки был госпитализирован 56-летний мужчина. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков его пытался убить ножом сына.

К слову, пьяные домашние разборки – это стереотип, который разбивает статистика.

Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%.

Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...