Мужчина шваброй убил младшего брата в Ивьевском районе

Новости Беларуси. В Ивьевском районе пьяный мужчина убил своего брата шваброй.

В минувшие выходные в деревне Лаздуны-2 произошел конфликт двух братьев. 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своим сводным братом. Ему был 31 год.

Конфликт быстро перерос в драку, и старший брат несколько раз ударил младшего шваброй по голове.

Пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.