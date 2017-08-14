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Мужчина шваброй убил младшего брата в Ивьевском районе

14 августа 2017 10:22
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Новости Беларуси. В Ивьевском районе пьяный мужчина убил своего брата шваброй.

В минувшие выходные в деревне Лаздуны-2 произошел конфликт двух братьев. 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своим сводным братом. Ему был 31 год.

Конфликт быстро перерос в драку, и старший брат несколько раз ударил младшего шваброй по голове.

Пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Летом 2016 года в Гродненской области брат убил брата из-за того, что они не смогли договориться, каким мылом стирать носки – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство

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