Мужчина шваброй убил младшего брата в Ивьевском районе

Новости Беларуси. В Ивьевском районе пьяный мужчина убил своего брата шваброй.
В минувшие выходные в деревне Лаздуны-2 произошел конфликт двух братьев. 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своим сводным братом. Ему был 31 год.
Конфликт быстро перерос в драку, и старший брат несколько раз ударил младшего шваброй по голове.
Пострадавший скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
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