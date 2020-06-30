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Мужчина сбросил с балкона собаку, затем дочь. СК озвучил подробности трагедии в Минске

30 июня 2020 15:36
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Новости Беларуси. Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске. Тела мужчины и его дочери были обнаружены около жилого дома.   

По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства,  

34-летний житель Минска находился дома с 1,5-годовалой дочерью.   

Мужчина собрал вещи бывшей сожительницы и поджег их в ванной. После этого отец взял ребенка, собаку и направился на общий балкон 24 этажа дома.     

Сначала мужчина сбросил с балкона животное, после чего – дочь. Затем минчанин спрыгнул вниз сам.   

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенное при отягчающих обстоятельствах. Проводится расследование.   

# Убийство # происшествия

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