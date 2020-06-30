Мужчина сбросил с балкона собаку, затем дочь. СК озвучил подробности трагедии в Минске

Новости Беларуси. Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске. Тела мужчины и его дочери были обнаружены около жилого дома.

По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства,

34-летний житель Минска находился дома с 1,5-годовалой дочерью.

Мужчина собрал вещи бывшей сожительницы и поджег их в ванной. После этого отец взял ребенка, собаку и направился на общий балкон 24 этажа дома.

Сначала мужчина сбросил с балкона животное, после чего – дочь. Затем минчанин спрыгнул вниз сам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенное при отягчающих обстоятельствах. Проводится расследование.