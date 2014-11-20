Мужчина с ножом напал на сотрудников санатория в Китае: 7 человек погибли

Новости Китая. В китайской провинции Хэбэй мужчина с ножом напал на сотрудников санатория. Погибли, по меньшей мере, семь человек. Сообщается, что в доме отдыха, где все и произошло, отдыхают китайские чиновники.

Мужчина зашел в здание и начал наносить ножевые удары. Все семь человек погибли на месте. Мужчина задержан. Сообщается, что у него может быть психическое заболевание.

В Китае регулярно происходят нападения с применением холодного оружия. Наиболее резонансный случай был в начале марта. Тогда вооруженная группа неизвестных напала на людей в здании городского вокзала. Погибли 29 человек, еще свыше 130 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.