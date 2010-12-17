Мужчина с ножом напал на школьников в пригороде Токио. Пострадали 14 детей

Трагедия случилась на железнодорожной станции в городе Торидэ.

Преступник ворвался в школьный автобус и начал беспорядочно наносить удары ножом. Нападавший арестован, это 27-летний безработный без определенного места жительства. В мотивах его действий разбирается полиция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Японии крайне низкий уровень преступности. Однако, там периодически происходят жестокие, плохо мотивированные преступления. Так, два года назад в оживленном районе в центре Токио вооруженный ножом мужчина зарезал семерых прохожих. На допросах он заявил, что «устал от жизни».