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Мужчина с ножом напал на школьников в пригороде Токио. Пострадали 14 детей

17 декабря 2010 09:15
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Трагедия случилась на железнодорожной станции в городе Торидэ.

Преступник ворвался в школьный автобус и начал беспорядочно наносить удары ножом. Нападавший арестован, это 27-летний безработный без определенного места жительства. В мотивах его действий разбирается полиция, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Японии крайне низкий уровень преступности. Однако, там периодически происходят жестокие, плохо мотивированные преступления. Так, два года назад в оживленном районе в центре Токио вооруженный ножом мужчина зарезал семерых прохожих. На допросах он заявил, что «устал от жизни».

Японский школьный автобус

Японский школьный автобус

Японский школьный автобус

# происшествия # Фотофакт

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