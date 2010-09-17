Мужчина расстрелял врача, который поставил плохой диагноз его матери

Драма разыгралась в больнице американского Балтимора – самого крупного города штата Мэриленд. Неизвестный устроил стрельбу, тяжело ранив одного из врачей. Затем забаррикадировался в одном из кабинетов, захватив в заложницы собственную мать – пациентку этого госпиталя.По свидетельству медсестер, мужчину мог расстроить диагноз, который врачи поставили его матери. Жива ли женщина – не известно. Полицейская операция по задержанию длилась более двух часов. Из нескольких корпусов больницы были эвакуированы пациенты и сотрудники. Полиция также перекрывала близлежащие улицы. По одним данным, преступника ликвидировали, по другим – он застрелился сам.