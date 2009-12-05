Мужчина, ранивший ножом двоих подростков, оказался невиновным

Два электрика пили пиво возле одного из магазинов города. Неожиданно к ним подошла компания из четверых парней. Кто-то из них “в нецензурной форме назвал мужчин гомосексуалистами” (так записано в милицейском протоколе). Дядьки не стерпели, что-то сказали в ответ.

Предводитель — 19-летний, но уже неоднократно судимый — без долгих препирательств ударил одного из мужчин в лицо. Трое его 16-летних дружков тут же бросились “на помощь”. Электриков повалили на землю и принялись бить ногами. Затем стали прыгать на лежащих на земле мужчин.



42-летней жертве, отцу троих детей, сломали три ребра. Несмотря на это, мужчине удалось подняться и выхватить из кармана перочинный нож. Длина его лезвия составляет всего четыре сантиметра, но какое-никакое “оружие”. Избиваемый принялся отмахиваться ножом. Одному парню угодил в живот, другому — в бедро.

Раны были неглубокими, но обильно кровоточили. Недавние жертвы позабыли про обиды и попросили таксиста, стоявшего неподалеку, вызвать “скорую помощь”. Следом за медиками подъехали и сотрудники милиции.



Поначалу уголовное дело завели на избитых мужчин по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Однако правоохранители во всем разобрались и поняли, кого надо привлекать к ответственности.

Решением суда предводитель агрессивной компании приговорен к двум годам лишения свободы, его более юные товарищи — к аналогичному сроку ограничения свободы, пишет «НГ».