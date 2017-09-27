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Мужчина приставал к девушкам в подъездах Минска: СК ищет потерпевших по делу о сексуальном насилии

27 сентября 2017 14:29
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Новости Беларуси. В Минске мужчина приставал к девушкам в подъездах, имея умысел на совершение насильственных действий сексуального характера.

По информации Следственного комитета, в отношении 27-летнего Евгения Даниловича возбуждено уголовное дело.

11 сентября вечером мужчина совершил противоправные действия, нарушающие общественный порядок, когда в подъезде дома по улице Кунцевщина толкнул 37-летнюю женщину, приспустил одежду потерпевшей и дотрагивался до нее.

Похожий случай произошел в тот же день только через несколько часов в подъезде дома по улице Матусевича, где этот же мужчина совершил иные действия сексуального характера против воли 28-летней пострадавшей.

У следователей есть данные о том, что Данилович причастен еще к двум подобным случаям. Количество жертв может быть большим.

Правоохранители просят людей, имеющих какую-либо информацию о противоправных действиях гражданина Даниловича, обратиться по номерам телефонов – 8 (017) 256-21-95, 389-55-55, 8 (029) 614-52-32.

Анонимность гарантируется.

# происшествия # Фотофакт # Насилие

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