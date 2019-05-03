Мужчина пошёл с вилами на милиционера в Столбцах

Новости Беларуси. Отец с двумя сыновьями напали на соседа и милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось в деревне Вязовец. Во время совместного распития спиртного у хозяев дома возникла ссора с гостем, которая вылилась в драку. В результате 32-летнего мужчину ранили ножом в руку. Пострадавшего доставили в больницу.