Мужчина пошёл с вилами на милиционера в Столбцах

Новости Беларуси. Отец с двумя сыновьями напали на соседа и милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Отец с двумя сыновьями напали на соседа и милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось в деревне Вязовец. Во время совместного распития спиртного у хозяев дома возникла ссора с гостем, которая вылилась в драку. В результате 32-летнего мужчину ранили ножом в руку. Пострадавшего доставили в больницу.
Но скорая помощь понадобилась снова. Разгневанный хозяин пошел на участкового милиционера с вилами, а его сыновья стали крушить служебный автомобиль металлической трубой. Неадекватное поведение прекратили только предупредительные выстрелы милиционера. Быстро подоспели его коллеги и задержали дебоширов.