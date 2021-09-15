Мужчина перебегал проспект Пушкина на красный свет и попал под машину

Новости Беларуси. ДТП на проспекте Пушкина. Автомобиль сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель BMW, двигаясь со стороны улицы Харьковской в направлении Одоевского, наехал на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.