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Мужчина перебегал проспект Пушкина на красный свет и попал под машину

15 сентября 2021 17:37
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Новости Беларуси. ДТП на проспекте Пушкина. Автомобиль сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина перебегал проспект Пушкина на красный свет и попал под машину-1

Водитель BMW, двигаясь со стороны улицы Харьковской в направлении Одоевского, наехал на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.

Мужчина перебегал проспект Пушкина на красный свет и попал под машину-4

Мужчину с травмами госпитализировали. Устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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