Мужчина облил 20-летнюю сожительницу бензином и поджёг в Кобринском районе

Новости Беларуси. Девушка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

05.11.2015 в приемный покой Кобринской больницы доставлена жительница района. У женщины были ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей 1-4-й степени, 20 % тела. По предварительной версии, их 20-летняя девушка получила в доме своего сожителя, неработающего. Он облил её бензином и поджег. В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Строение и другое имущество не повреждено. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.