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Мужчина облил 20-летнюю сожительницу бензином и поджёг в Кобринском районе

06 ноября 2015 12:33
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Новости Беларуси. Девушка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
05.11.2015 в приемный покой Кобринской больницы доставлена жительница района. У женщины были ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей 1-4-й степени, 20 % тела.  По предварительной версии, их 20-летняя девушка получила в доме своего сожителя, неработающего. Он облил её бензином и поджег. В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Строение и другое имущество не повреждено. Пострадавшая находится в реанимации  в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков, между мужчиной и женщиной произошла ссора.

# происшествия # Нападение

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