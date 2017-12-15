Мужчина из охотничьего ружья застрелил владельца магазина сантехники: подробности шокирующей трагедии в Жодино

Новости Беларуси. Кровавая трагедия в Жодино. 63-летний мужчина из обреза охотничьего ружья застрелил владельца магазина сантехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел утром 14 декабря. В это время в помещении никого не было. Как стало известно, ранее родной брат убитого с женой попали в ДТП. После аварии удалось спасти только женщину, которая осталась инвалидом с ребенком на руках. Подозреваемый – ее отец. Родственники мужа отсудили у нее бизнес и квартиру. Таким образом мужчина хотел отомстить за дочь.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый является пенсионером, проживает в Жодино, ранее не судимый. С его участием, а также с участием свидетелей и иных участников произошедшего, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Изъятые с места происшествия предметы, объекты и иные вещественные доказательства, в том числе и предполагаемое орудие преступления, направлены для проведения экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.