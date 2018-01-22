Мужчина чинил трактор на обочине. В Берестовицком районе ГАЗель насмерть сбила 85-летнего пенсионера
Новости Беларуси. В Берестовицком районе автомобиль сбил мужчину, ремонтировавшего трактор на дороге.
По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 22 января утром. Трактор 85-летнего пенсионера сломался на дороге. Мужчина остановился у края дороги и начал чинить транспортное средство.
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
При встречном разъезде водитель ГАЗели не заметил трактор на обочине и врезался в него. Удар пришелся в левую часть транспортного средства, около которой находился пожилой мужчина. Пенсионер погиб по дороге в больницу из-за серьезных травм.
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