Мужчина чинил трактор на обочине. В Берестовицком районе ГАЗель насмерть сбила 85-летнего пенсионера

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 22 января утром. Трактор 85-летнего пенсионера сломался на дороге. Мужчина остановился у края дороги и начал чинить транспортное средство.

При встречном разъезде водитель ГАЗели не заметил трактор на обочине и врезался в него. Удар пришелся в левую часть транспортного средства, около которой находился пожилой мужчина. Пенсионер погиб по дороге в больницу из-за серьезных травм.

В конце ноября на МКАД произошла страшная авария. Участники небольшого ДТП ждали сотрудников ГАИ.