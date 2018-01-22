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Мужчина чинил трактор на обочине. В Берестовицком районе ГАЗель насмерть сбила 85-летнего пенсионера

22 января 2018 15:52
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Новости Беларуси. В Берестовицком районе автомобиль сбил мужчину, ремонтировавшего трактор на дороге.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 22 января утром. Трактор 85-летнего пенсионера сломался на дороге. Мужчина остановился у края дороги и начал чинить транспортное средство.

Мужчина чинил трактор на обочине. В Берестовицком районе ГАЗель насмерть сбила 85-летнего пенсионера-1

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

При встречном разъезде водитель ГАЗели не заметил трактор на обочине и врезался в него. Удар пришелся в левую часть транспортного средства, около которой находился пожилой мужчина. Пенсионер погиб по дороге в больницу из-за серьезных травм.

В конце ноября на МКАД произошла страшная авария. Участники небольшого ДТП ждали сотрудников ГАИ.

В это время в один из автомобилей влетел грузовик – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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