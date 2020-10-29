Мужчина, бастовавший на «Атланте», госпитализирован в РНПЦ психического здоровья

Новости Беларуси. Как стало известно, нетипичное событие на предприятии «Атлант» завершилось задержанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 октября в Центральное РУВД Минска поступило сообщение о том, что на площадке котельной завода на улице Тимирязева, на высоте примерно 40 метров находится мужчина, который держит в руках запрещенную символику и скандирует политические лозунги.