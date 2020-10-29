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Мужчина, бастовавший на «Атланте», госпитализирован в РНПЦ психического здоровья

29 октября 2020 07:20
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Новости Беларуси. Как стало известно, нетипичное событие на предприятии «Атлант» завершилось задержанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина, бастовавший на «Атланте», госпитализирован в РНПЦ психического здоровья-1

28 октября в Центральное РУВД Минска поступило сообщение о том, что на площадке котельной завода на улице Тимирязева, на высоте примерно 40 метров находится мужчина, который держит в руках запрещенную символику и скандирует политические лозунги.

Мужчина, бастовавший на «Атланте», госпитализирован в РНПЦ психического здоровья-4

Сотрудники милиции совместно с представителями МЧС незамедлительно выехали для разбирательства. Спустя полтора часа мужчине помогли спуститься вниз. Он был доставлен в отделение милиции для установления личности и причин его поступка. После общения с медицинскими работниками опрошенный госпитализирован в РНПЦ психического здоровья.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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