Мужчина, бастовавший на «Атланте», госпитализирован в РНПЦ психического здоровья

Новости Беларуси. Как стало известно, нетипичное событие на предприятии «Атлант» завершилось задержанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как стало известно, нетипичное событие на предприятии «Атлант» завершилось задержанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 октября в Центральное РУВД Минска поступило сообщение о том, что на площадке котельной завода на улице Тимирязева, на высоте примерно 40 метров находится мужчина, который держит в руках запрещенную символику и скандирует политические лозунги.
Сотрудники милиции совместно с представителями МЧС незамедлительно выехали для разбирательства. Спустя полтора часа мужчине помогли спуститься вниз. Он был доставлен в отделение милиции для установления личности и причин его поступка. После общения с медицинскими работниками опрошенный госпитализирован в РНПЦ психического здоровья.