Муж вонзил нож в спину жене, а потом гонялся за ней на автомобиле

Муж и жена уже месяца три жили в разных квартирах в Могилевской области. Однако бывшего главу семьи это не устраивало, он позвонил 30–летней супруге, предложив обсудить ситуацию.

Женщина приехала на встречу на личном авто, ее благоверный устроился на заднем сиденье. Разговор не заладился, тогда разъяренный супруг стал размахивать заранее припасенным ножом, затем вцепился руками ей в горло, а потом вонзил жене в спину нож.

Женщине удалось выбраться из машины, но муж стал на машине гоняться за убегавшей женой, пытаясь ее задавить, однако не справился с управлением и съехал в кювет. С синяками на шее и раной на спине потерпевшую доставили в больницу.



Женщина попросила не лишать мужа свободы, удовлетворившись несколькими миллионами рублей в качестве возмещения морального вреда, а также стоимости лечения и ремонта автомобиля. За угрозу убийством суд также приговорил дебошира к 2 годам исправительных работ, пишет «СБ».