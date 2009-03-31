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Мусоровоз на перекрестке в Витебске "потерял" колеса

31 марта 2009 15:18
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 13.20 на улице Космонавтов рядом с одним из наиболее оживленных перекрестков областного центра возле вокзала, передает корреспондент БЕЛТА.

Вероятно, из-за ненадлежащего технического состояния у машины во время движения отвалились два задних левых колеса, в результате чего она перевернулась на бок, сообщил дежуривший на месте происшествия инспектор ДПС УВД Витебского облисполкома Леонид Новиков.

Благодаря низкой скорости водитель мусоровоза 1953 года рождения и другие участники дорожного движения не пострадали. В настоящее время на месте аварии работает группа сотрудников ГАИ, которая установит причины ДТП. Движение по транспортной артерии не прерывалось.

# происшествия

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