Мусорный кризис в Италии: жители городов-спутников Неаполя бьют витрины и переворачивают мусоровозы

В Италии с новой силой вспыхнули мусорные войны. На этот раз центром событий стали города-спутники Неаполя — Терциньо и Боскореале.

Именно там планируют открыть новые свалки, куда будут свозить отходы из мегаполиса.

Жители категорически против такой идеи. Особо недовольные били витрины магазинов, переворачивали автомобили, в основном, мусоровозы, закидывали полицейских сигнальными факелами и камнями. Полиция отвечала слезоточивым газом. Несколько человек получили ранения.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Италии Сильвио Берлускони соберет в Риме экстренное совещание для разработки стратегии преодоления «мусорного кризиса».