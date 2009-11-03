Мотоциклисту выписали штраф за езду со скоростью 600 км/ч

Итальянский мотоциклист получил по почте штрафную квитанцию за превышение скорости — по данным спидкамеры, зафиксировавшей это правонарушение, водитель двигался со скоростью 616 километров в час.

По словам мотоциклиста, это на 265 километров в час превышает официальный рекорд гонок MotoGP, установленный пилотом Дани Педросой. «Если я так быстр - может быть мне поучаствовать в гонках? У Валентино Росси (девятикратный чемпион мира по мотогонкам) нет ни единого шанса», - заявил 26-летний итальянец.

Кроме того, он попытался оспорить штраф в полиции, однако там его заверили, что превышение скорости было зафиксировано корректно, хотя в цифре, напечатанной на квитанции, действительно могла произойти ошибка. Однако если апелляционный суд не встанет на его сторону, то мотоциклисту все равно придется оплатить штраф, пишет Lenta.ru.

«Если они признают эту квитанцию законной, то я попаду в Книгу рекордов Гиннесса, - заявил итальянский мотоциклист. - Я уже ездил к дилеру, который продал мне байк - они сделали себе копию штрафа и повесили у себя на стенке».