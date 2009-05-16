Мотоциклист насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Слониме

Вместо того, чтобы пропустить юного пешехода, 23-летний водитель мотоцикла «Сузуки» попытался его объехать…

Мальчик пересекал проспект Независимости по пешеходному переходу. Мотоциклист, пытался объехать его и принял левее. Наезд произошел на участке, где дорожными знаками предельный скоростной порог ограничен 40 км/час. По словам водителя «Сузуки», его скорость составляла примерно 80 км/час. Тринадцатилетний подросток скончался на месте происшествия, об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Беларуси совершено 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 15 получили ранения.