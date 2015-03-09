Мостовский район: трое детей, оставленных курящим отцом без присмотра, погибли на пожаре 8 марта

Новости Беларуси. Трагедия в этой белорусской семье произошла в праздничный день 8 марта. Вечером отец семейства пошел в соседнюю деревню встречать супругу, которая возвращалась от родителей.

Дети – 6- и 5-летние девочки и 3-летний мальчик – остались дома одни.

Когда на своем пути мужчина увидел мчавшиеся пожарные автомобили, почувствовал неладное и вернулся домой. В момент, когда отец примчался к дому, спасатели уже выносили из дома бездыханные тела его детей.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Гродненского областного управления следственного комитета:

По факту гибели детей Следственный комитет проводит проверку. Отец запер их на два замка. В комнате на шкафу хранились сигареты и спички. Предварительная причина – шалость с огнём. Чтобы сделать окончательные выводы, следователем назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и иные экспертизы.

Эта семья считалась благополучной. Оба родителя работают, заботились о детях, спиртным не злоупотребляли.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Напомним, в прошлом году трое детей, оставленных без присмотра пьяной беременной матерью, погибли на пожаре в Брестской области.

В трагический вечер мать — двадцатишестилетняя Людмила якобы ушла в магазин, заперев снаружи дом. Троих детей оставила одних. Закрывая за собой дверь, звонкие голоса малышей она слышала в последний раз. Самой старшей из них, Каролине, было шесть, Денису – пять и младшему Владу – всего три года. Смотрите видео.