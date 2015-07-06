Москвич выбросил 16-летнюю падчерицу с седьмого этажа вместе с собакой

Новости России. Шокирующая история произошла в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в том, что он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался убить дочь своей подруги.

Прохожие, обнаружившие девушку, стали невольными свидетелями того, как из окна на седьмом этаже мужчина выбросил собаку. Животное упало недалеко от подростка.

Школьница находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Собака чувствует себя лучше хозяйки. Ветеринары, осмотрев животное, сделали необходимые перевязки и уколы и разрешили забрать ее домой.

Подозреваемый в тяжком преступлении задержан. Однако допрос мужчины осложняется тем, что он практически ничего не может объяснить из-за сильного опьянения.