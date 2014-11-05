Москва: пассажиры и сотрудники метро общими усилиями спасли жизнь щенка

Новости России. Трогательная история произошла накануне вечером на станции «Проспект мира» Кольцевой ветки московского метро. Пассажиры и сотрудники подземки общими усилиями спасали жизнь щенка.

По словам очевидцев, животное в метро принесла неизвестная женщина и оставила его без присмотра. Малыш потерял равновесие и упал прямо перед приближающимся составом.

Щенку повезло. Пассажиры немедленно сообщили об этом машинисту. Молодой человек остановил поезд, вышел из кабины и спас щенка.

Пресс-служба московского метро:

Состав осуществлял посадку и высадку пассажиров. В это время на рельсы упал щенок. Об этом сами пассажиры сообщили машинисту по экстренной связи. Машинист принял решение самому спуститься на пути, и, не отключая электричества, достал щенка, после чего передал его сотрудникам полиции. Стоянка поезда заняла около 7 минут. Столпотворения не возникло из-за небольшого пассажиропотока в выходной день.

Щенок отделался незначительными травмами. Его жизнь вне опасности.

Валерия Варлыгина, очевидец (запись в социальной сети. Орфография и пунктуация автора сохранена):

Я с семьей села на Белорусской и должна была ехать до Комсомольской. В вагоне бегал щенок. Какие-то изверги его оставили там. Конечно, все с ним играли, ласкали. Мы проехали 1 станцию и когда должны были отправиться с Проспекта Мира, щенок упал на рельсы. Тут же все мы, пассажиры, молниеносно среагировали (спасибо той молодой маме) и позвонили машинисту. Началась спасательная операция. Наш и соседний вагон начали думать, как же вытащить беднягу (за что во мне проснулась гордость за наш народ). Подключились остальные машинисты, начальник поездка и дежурная по станции. Общими усилиями и благодаря отваге работникам метрополитена щенок был спасен!

Подробности чудесного спасения еще одного щенка несколько лет назад нашли отклик в сердцах белорусов.

На горячую линию телеканала СТВ поступил звонок. Неизвестный мужчина рассказал, что на ул. Ковалевской в Минске третьи сутки из-под земли слышен вой. Выяснилось, что в канализационный люк провалилась дворняжка.

Действительно, возле дома №48 слышались подозрительные звуки, но ничего потустороннего в них не было: в открытый колодец упала собака. Сердобольные прохожие пытались помочь животному, но безуспешно. Опасаясь людей, собака убегала все дальше в коллектор.

Как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. Провалившись в люк, некогда бездомный щенок обрел семью. Но эта история, скорее исключение, чем правило.

Продолжение этой истории вы узнаете из видео.