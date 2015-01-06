Москва: мужчина после пяти дней пьянства обезглавил жену и 7-месячного сына

Новости России. В Москве ищут мужчину, который сегодня утром жестоко расправился со своей семьей.

После пятидневного алкогольного марафона москвич отрезал головы жене и сыну. Мужчина пил, что называется, не просыхая, начиная с 31 декабря.

Когда терпению молодой супруги настал конец, она попыталась вразумить мужа. Замечание взбесило мужчину, в ход пошли колюще-режущие предметы. Подробности этой трагедии еще предстоит установить.

Сообщается, что мужчина работал охранником.

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.