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Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых

22 июля 2011 18:37
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В штаб-квартире премьер-министра страны выбиты стекла. А в Министерстве нефтяной промышленности, которое находилось по соседству, возник пожар. Над городом поднимается столб дыма. Центр столицы оцеплен, полиция выводит людей.

По предварительным, данным погибли два человека. Много раненых, большинство из них доставляются в реанимацию. На месте ЧП работают пожарные и бригады скорой помощи. Официальных комментариев пока нет.

Взрыв прогремел рядом со зданием правительства. По предварительной версии, взрыв произошел в редакции крупной норвежской ежедневной газеты. Издание располагается рядом с резиденцией премьер-министра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-1

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-3

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-5

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-7

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-9

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-11

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-13

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-15

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-17

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-19

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-21

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых-23

# происшествия # Фотофакт

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