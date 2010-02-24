Мощный снегопад отключил от электроснабжения более 50 населенных пунктов на Гомельщине

Наиболее пострадал Рогачевский район. Тяжести осадков не выдерживают и крыши. Так только за прошедшие выходные из-за снега обрушились кровли у семи строений.

Не выдержала удара стихии и крыша одного из цехов Мозырского машиностроительного завода. Восстановительные работы в области продолжаются.

Еще вчера они сочувствовали москвичам, которых замел февраль. Сегодня сами проснулись по колено в снегу. Жителей небольшой белорусской деревни Загородня от внешнего мира отрезал снежный циклон.

О том, что родное село разделило участь российской столицы Петр Михайлович так и не узнал. Посмотреть новости не удалось Сильный снегопад, не только замел дороги, но и выключил свет. Причем, за ночь без электричества на Гомельщине оказались жители свыше 50 населенных пунктов.

Под тяжестью мокрого снега ветви просто опустились на линии электропередачи. Этого оказалось достаточным, чтобы нарушить электроснабжение. Для устранения большинства таких аварий достаточно просто стряхнуть снег.

К ликвидации последствий снегопада энергетики приступили еще ночью. К утру на линиях трудилось 72 бригады. А уже к полудню количество аварий уменьшилось вдвое. Основной помехой для энергетиков стал все тот же снег: на дорогу к месту аварии иногда пришлось тратить по несколько часов.

Андрей Коленчуков электромонтер Добрушских районных электросетей:

– Самое сложное в такую погоду – это добраться до места обрыва линий электропередачи. Глубокий снег, тяжело идти, на машине не добраться.

Кого-то снег оставил без света, а кого-то и вовсе без крыши над головой. В Городке, что на Витебщине, снежной тяжести не выдержала кровля жилого дома. Благо, остался цел потолок. Только благодаря этому, жильцы не пострадали. Еще одно подобное ЧП произошло и Лиозненском районе.

Марина Фандо, пресс-секретарь областного управления МЧС:

– В обоих случаях никто не пострадал, несмотря на то, что в доме находились люди. Не произошло обрушения конструкций зданий.

Обрушения кровли в жилых домах на Гомельщине зарегистрированы в Лельчицком, Гомельском и Лоевском районах. В Мозыре же снегового напора не выдержали перекрытия одного из участков автозавода. Благо, тоже обошлось без человеческих жертв. Материальный ущерб от снежной стихии сейчас подсчитывается.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ.