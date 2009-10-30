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Мощный снегопад обрушился на запад США

30 октября 2009 15:33
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Больше других пострадал штат Колорадо. Из-за нулевой видимости на некоторых магистралях движение перекрыто.В международном аэропорту отменили половину рейсов. Школы не работают – вместо уроков дети играют в снежки. Кроме Колорадо от сильного снегопада пострадали также штаты Вайоминг и Небраска. Наиболее опасная ситуация - на автодорогах Вайоминга, где из-за метели, ветра и заносов произошло около 70 аварий. По прогнозам синоптиков, циклон в регионе задержится.
# происшествия

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