Мощный снегопад обрушился на запад США

Больше других пострадал штат Колорадо. Из-за нулевой видимости на некоторых магистралях движение перекрыто.В международном аэропорту отменили половину рейсов. Школы не работают – вместо уроков дети играют в снежки. Кроме Колорадо от сильного снегопада пострадали также штаты Вайоминг и Небраска. Наиболее опасная ситуация - на автодорогах Вайоминга, где из-за метели, ветра и заносов произошло около 70 аварий. По прогнозам синоптиков, циклон в регионе задержится.