Мощное землетрясение на юго-западе Китая

Магнитуда его составила 7,6 балла. По последним данным, число жертв возросло до 7,5 тысяч человек.Несколько часов ранее сообщалось о пяти тысячах погибших. Более 10 тысяч получили ранения. Из 900 учеников одной из разрушенных землетрясением школ в городе Дзиньюань погибли, по меньшей мере, 50. В провинции разрушено около 80 % зданий.



Как сообщает агентство Синьхуа, под обломками зданий находятся сотни людей. Власти отмечают, что точное число жертв определить трудно: люди в пострадавших районах не могут связаться друг с другом. Повреждены коммуникации - отсутствует телефонная связь.



Землетрясение ощущалось и за сотни километров от эпицентра в крупнейших городах - Пекине, Шанхае и Бангкоке. Президент Китая Ху Цзиньтао объявил широкомасштабную операцию помощи всем пострадавшим.



И как сообщили в Оргкомитет Летней Олимпиады, ни один из Олимпийских объектов в Пекине и других городах Китая в результате землетрясения не пострадал.



В связи с разрушительным землетрясением в провинции Сычуань, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования Председателю КНР Ху Цзиньтао, а также родным и близким погибших.