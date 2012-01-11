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Мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов произошло на побережье Индонезии минувшей ночью

11 января 2012 08:14
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Эпицентр находился в четырех сотнях километров к юго-западу от острова Суматра. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Местные власти сначала объявили угрозу возникновения гигантской волны цунами, однако затем ее отменили. Индонезия находится в так называемом «огненном кольце» – линии вулканов и тектонических разломов на юго-востоке Азии. В конце 2004 в этом регионе произошло сильнейшее землетрясение, которое привело к появлению в Индийском океане цунами, унесшего жизни 230 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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