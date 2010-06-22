Мощное наводнение на северо-востоке Бразилии: стихию вызвали сезонные проливные дожди

Больше всего пострадали штаты Алагоас и Пернамбуко - потоки воды и оползни полностью смыли с лица земли несколько деревень.

Число жертв приближается к четырем десяткам — это официальные данные. Более тысячи жителей пропали без вести. Точное число погибших установить невозможно, так как многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира, с ними нет связи. В регионе разрушены десятки тысяч домов и тысячи километров дорог. Это затрудняет поставки гуманитарной помощи в терпящие бедствия районы.

К спасательным работам подключилась национальная армия страны и морская пехота. Из опасных районов эвакуированы около 80 тысяч человек.