Мощнейший тропический тайфун Хайян обрушился на Вьетнам. 6 человек погибли, 600 тысяч эвакуированы

Новости Вьетнама. Мощнейший тропический тайфун Хайян утром обрушился на Вьетнам. Скорость ветра достигает 150 километров в час. Уже известно о шестерых погибших. Из опасной зоны эвакуировано свыше 600 тысяч человек.

В аэропорту столицы, Ханоя, отменены практически все рейсы. Мобилизированы все экстренные службы. Спасателям помогают военные и добровольцы.

Тем временем на Филиппинах ни на минуту не прекращаются поисково-спасательные работы. Жертвами стихии могли стать более 10 тысяч человек. Во многие пострадавшие регионы спасатели до сих пор не могут попасть. Зона бедствия протянулась с востока на запад на почти 600 километров. Разрушены практически все коммуникации, сильно повреждены воздушные гавани: авиационные полосы завалены деревьями, а навигационное оборудование уничтожено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия оказались и курортные зоны. В Маниле в результате тайфуна заблокированы, по предварительным данным, около 50 российских туристов. Связи с ними до сих пор нет.

Информации о том, что в зоне бедствия находятся граждане нашей республики, нет. Министерство иностранных дел Беларуси продолжает следить за ситуацией.

При этом, к юго-востоку от островов формируется новый циклон, который также может стать тропическим штормом. А сам супертайфун «Хайан» сегодня, значительно ослабев, все же нанес заметный удар по территориям Вьетнама и Китая. В этих странах, как и на Филиппинах, был объявлен высший уровень опасности.

Соболезнования в связи с трагедией президенту Филиппин и народу этой страны направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.