Мошенник в Минске похитил более Br12 млн во время обмена валюты. Мужчина в розыске

Новости Беларуси. Ловкость рук – и деньги в кармане. Столичная милиция разыскивает мужчину, который похищал денежные средства у банков во время валютно-обменных операций.

В Советское РУВД Минска обратились представители двух банков, филиалы которых расположены на территории района.

Во время обмена валюты мужчина путем обмана кассиров завладел денежными средствами в размере Br6,4 млн в одном случае и Br5,8 млн в другом.

Ольга Яскевич, старший инспектор ГК:

В ходе разбирательства оперативниками были изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных в банках. Изучив видео, правоохранители установили схему совершения преступлений. Так, неизвестный мужчина обращался к кассиру с просьбой обменять некую сумму. Передав деньги, «клиент» клал на стойку свою сумочку, делая вид, что разговаривает по телефону. Произведя обменную операцию, работник банка передавал мужчине сумму денег в белорусских рублях. Далее мужчина, якобы, отрывался от телефонного разговора, брал в руки деньги и говорил, что просил обменять валюту на российские рубли. В этот момент он одной рукой заламывал часть купюр и прятал их под стойку, а остальные возвращал. Кассир, не пересчитывая деньги заново (ведь из поля зрения они не пропадали), выдавала мужчине деньги уже в российских рублях.

Милиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке (на фото), обратиться в Советское РУВД Минска по телефону (8017) 292-02-02 или по телефону 102.

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