Мошенница организует псевдо-паломнические туры в Иерусалим

Возраст — около 50 лет, средний рост, рыжеватые волосы. Особая примета – на правой руке нет двух пальцев. Фоторобот с таким описанием скоро появится на привокзальных площадях Бреста и Орши. Именно сюда мошенница совершила свое преступное паломничество. Жертв для своих авантюр женщина искала среди глубоко верующих православных. Главным образом, это монахини, которые собирают пожертвования около вокзала. Наживкой для особо доверчивых было как имя — будущим паломникам мошенница представляется Евой, так и услуги – женщина кроме поездки в Иерусалим предлагала избавить от болезней, порчи и сглаза.

Знания церковного устава, церкви, храмы, настоятели и даже церковные лавки — с такой религиозной образованностью мошеннице не стоило труда войти в доверие потенциальных клиентов.

Сейчас по факту мошенничества милиция проводит проверку и оперативное розыскание. Возможно, в будущем мошенница изменит географию псевдо-маршрута. Единственное, что может стать шлагбаумом — это бдительность доверчивых граждан.

Она собирает с людей деньги и исчезает.