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Молодые люди стреляли по автобусам в Молодечно, потому что устали играть в компьютер и хотели развлечься

10 сентября 2013 08:02
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Новости Беларуси. В Молодечно задержаны хулиганы, которые накануне из пневматического оружия стреляли по городским автобусам. Это двое молодых людей 1995 и 1996 года рождения. Один из них учится в ПТУ, а второй окончил вечернюю школу, нигде не учится и не работает.

Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:
Задержанные пояснили, что, устав играть в компьютер, решили найти себе другое развлечение, а именно – опробовать пневматический пистолет, купленный накануне с рук. Выйдя на балкон шестого этажа, они несколько раз выстрелили по окнам проезжающих мимо маршрутных автобусов.

Напомним, из пневматического оружия молодые люди обстреляли три маршрутных автобуса. К счастью, ни пассажиры, ни водители транспортных средств не пострадали. Об инциденте возле остановки «Птушка» по улице Ф.Скорины в Молодечно сообщил водитель одного из автобусов. Он рассказал, что в транспорте повреждено боковое стекло.

Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что в период с 16.00 до 16.30 8 сентября неизвестный гражданин вблизи остановки «Птушка» по улице Ф.Скорины обстрелял из пневматического оружия три движущихся маршрутных автобуса, при этом повредив четыре боковых стекла.

Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Беларуси – хулиганство.

# происшествия # Стрельба

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