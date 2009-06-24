Молния ударила в главный оптический узел на Берестянской

Без картинки на мониторе остались жители 29 минских улиц.

Сигнал пропал ровно в одиннадцать вечера. Стихия сожгла провода, передавать стало нечего. Не спасла и страховка — бесперебойное питание. Похожую ситуацию устраняли два года назад, тогда понадеялись, что снаряд дважды не ударит в одну воронку.

Он вышел из строя в результате грозы. Где-то на улице произошел перепад напряжения, и он вышел из строя, в принципе, сгорели только предохранители. Питание у передатчиков пропало, и сигнал перестал поступать на оптические узлы, - сообщил Владимир Михайлович Братаус, главный технолог Минских телевизионных информационных сетей.