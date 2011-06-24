Молния убила влюбленных поляков, которые шли, держась за руки, в Румынских Карпатах

Молния ударила в шею мужчине и вышла через ногу женщины. Поражение было не совместимо с жизнью, сообщает ctv.by.
Пострадали, по меньшей мере, 24 человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Серьёзных травм ни у кого из них не обнаружено. Туристов уже разместили в гостинице.
Гродненцу Андрею Кухте выпал счастливый лотерейный билет. На почте он похвастался выигрышем около 100 тысяч рублей. А позже узнал, что билет забрала почтальон и не отдает. Теперь водитель троллейбуса сокрушается: зачем похвастался на почте и почему не отослал лотерейку заказным письмом.
Трагедия произошла в деревнях Вильяново и Лысково при демонтаже двух водонапорных башен.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54