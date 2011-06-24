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Молния убила влюбленных поляков, которые шли, держась за руки, в Румынских Карпатах

24 июня 2011 16:00
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Два польских туриста 30-35 лет погибли в пятницу утром, после того как они были поражены молнией во время сильной бури неподалеку от горного коттеджа в уезде Бихор.

Молния ударила в шею мужчине и вышла через ногу женщины. Поражение было не совместимо с жизнью, сообщает ctv.by.

# происшествия

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