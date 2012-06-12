Молния убила отдыхавшего в палатке школьника в Солигорском районе. Еще трое госпитализированы

Новости Беларуси, Минская область. Трагедией закончился отдых школьников в Минской области. Накануне вечером во время начавшей грозы в дерево попала молния. По земле разряд перешел в палатку, где находились четверо детей. В результате погиб 16-летний юноша. Пострадали еще трое. Сейчас они в больнице.

11 солигорских школьников под присмотром учителей собирались провести на излюбленной стоянке четыре дня — а дальше отправится на святое озеро. В поход выбирались каждый год, сюда просились особо — есть где поиграть, развести костер и приготовить еду. До зоны отдыха школьники и четверо взрослых добрались к шести часам вечера и начали разбивать лагерь.

К тому времени, когда начался дождь, успели поставить несколько палаток. В машине места всем не хватило — там от непогоды спрятались только самые младшие, взрослые укрылись под навесом. В половине девятого услышали жуткий грохот. Что произошло, поняли не сразу.

Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть. Егор находился в дальнем углу палатки — именно туда пришелся мощный удар. Реанимобиль доставил в больницу двух пострадавших ребят и девушку. Остальных школьников развезли по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Слепенков, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Центральной районной больницы Солигорска:

Двое были госпитализированы в отделение реанимации и один — в кардиологическое отделение. У них были небольшие по площади ожоги.

Говорят, идти в поход Егор не хотел — жалел, что пропустит матчи чемпионата Европы по футболу. Но дружная компания и веселый молодежный отдых перевесили. Семье погибшего, родителями и старшему брату, справиться с горем поможет психолог. Специалисты окажут помощь и ребятам, на глазах у которых погиб одноклассник. На вопрос, можно ли было предотвратить трагедию, сейчас не берется ответить никто.

Дмитрий Бернадский, старший помощник начальника службы ликвидации чрезвычайный ситуаций ГРОЧС:

Возможно, кто-то из них находился на улице или часть тела находилась на улице — получилось заземление ребёнка на землю, из-за чего разряд проник в палатку.