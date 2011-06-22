Молния попала в антенну Peugeot прямо на шоссе!

Авиакатастрофа в Карелии схожа с катастрофой польского Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский

В России выясняют обстоятельства авиакатастрофы, унесшей жизни 44 человек. Ту-134, выполнявший рейс Москва – Петрозаводск, в сложных метеоусловиях по до конца не выясненным причинам попытался совершить посадку на шоссе недалеко от аэродрома, но не смог. От удара о землю борт развалился, а через несколько минут начался пожар.