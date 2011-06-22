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Молния попала в антенну Peugeot прямо на шоссе!

22 июня 2011 09:56
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Молния попала в антенну Peugeot прямо на шоссе!-1

Молния попала в антенну Peugeot прямо на шоссе!-3

# происшествия # Фотофакт

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