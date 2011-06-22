Молния попала в антенну Peugeot прямо на шоссе!

Студента 1-го курса БНТУ обнаружил 21 июня висящим в петле его отец в съемной квартире.
Мужчина подошел к кассиру и отдал тому записку, в которой требовал дать ему один доллар. Если кассир не выполнит его просьбу, то он применит оружие.
В России выясняют обстоятельства авиакатастрофы, унесшей жизни 44 человек. Ту-134, выполнявший рейс Москва – Петрозаводск, в сложных метеоусловиях по до конца не выясненным причинам попытался совершить посадку на шоссе недалеко от аэродрома, но не смог. От удара о землю борт развалился, а через несколько минут начался пожар.
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