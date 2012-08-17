Молния подожгла ночной бар в Таиланде. Погибли 4 человека. Среди пострадавшие есть иностранцы

Новости Таиланда. Пожар в ночном баре на острове Пхукет унес жизни, по меньшей мере, 4-х человек. Более 10 получили ожоги разной степени тяжести. Среди раненых есть иностранцы, в том числе четыре гражданина Франции.

Возгорание произошло в одном из ночных баров. По данным полиции, пожар начался из-за молнии, которая ударила в трансформатор. В результате огонь захватил паб. Инцидент произошел примерно в 4 утра. В это время, согласно действующему законодательству Королевства, все ночные заведения должны быть закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.