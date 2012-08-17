Прямой эфир

Молния подожгла ночной бар в Таиланде. Погибли 4 человека. Среди пострадавшие есть иностранцы

17 августа 2012 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Пожар в ночном баре на острове Пхукет унес жизни, по меньшей мере, 4-х человек. Более 10 получили ожоги разной степени тяжести. Среди раненых есть иностранцы, в том числе четыре гражданина Франции. 

Возгорание произошло в одном из ночных баров. По данным полиции, пожар начался из-за молнии, которая ударила в трансформатор. В результате огонь захватил паб. Инцидент произошел примерно в 4 утра.  В это время, согласно действующему законодательству Королевства, все ночные заведения должны быть закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Удар молнии

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2012 08:06

15 терактов за один день совершено в Ираке. Погибли более 70 человек

Потоп в Гродно 15 августа: затоплены дома, смыт урожай у дачников. А люди предупреждали!
16 августа 2012 18:37

Потоп в Гродно 15 августа: затоплены дома, смыт урожай у дачников. А люди предупреждали!

16 августа 2012 18:29

Пойман 22-летний могилёвский маньяк, полгода державший жителей в страхе