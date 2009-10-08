Молдавские пограничники задержали фруктовый сад

Сотрудники Пограничной службы Молдовы предотвратили попытку незаконного провоза через границу свыше тысячи молодых фруктовых деревьев, а также кустов роз.Как сообщает БЕЛТА. пограничный наряд, выполняя служебные обязанности по контролю и надзору на границе, задержал гражданина на автомашине Volkswagen. 36-летний мужчина находился в непосредственной близости к границе и, увидев пограничников, попытались спрятать связки с саженцами. Задержанный рассказал, что саженцы он намеревался реализовать на территории Украины.