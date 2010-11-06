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Могилевский маньяк приговорен к пожизненному заключению

06 ноября 2010 16:22
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5 ноября коллегия Могилевского областного суда вынесла приговор по делу о нашумевшем убийстве двух женщин.

23 марта в районе улицы Фатина в Могилеве нашли расчлененные женское тело, а через несколько дней, 31 марта, - еще одно. Слухи о маньяке держали весь город в напряжении, однако милиция уже 14 апреля арестовала мужчину, который подозревался в ужасном преступлении.

Мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем и жил замкнуто в квартире, где за неуплату отключили газ и электричество. Его жертвами стали две женщины, 35 и 40 лет, которые вместе с убийцей пили спиртные напитки, а потом поссорились, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Николай Тимошенко, осужденный:
Я осознаю свою вину и готов нести наказание. Можно говорить долго и пафосно, но - зачем? Я жду вашего окончательного решения. Как решите - так и будет.

Следствие по делу длилось полгода, а суд - две рабочие недели. Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве человека и убийстве, совершенном снова. Судебная коллегия вынесла решение наказать убийцу пожизненным заключением. Его будут содержать в колонии особого режима и к тому же принудительно лечить от хронического алкоголизма, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

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# происшествия

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