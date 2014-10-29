Могилевская область: 40-летний безработный разбил машину «скорой» топором и убежал в лес

Новости Беларуси. Нигде не работающий 40-летний любитель выпивки из Белыничского района устроил родственникам скандал. Просто покричать ему оказалось мало - мужчина схватил топор и стал угрожать расправой.

На семейную разборку обратили внимание соседи. Они вызвали «скорую» и милицию.

«Газель» местной ЦРБ прибыла на место раньше правоохранителей. Но оказывать помощь никому не пришлось - медики не успели даже выйти из машины.

Увидев карету скорой помощи, мужчина набросился на нее с топором: разбил стекло в боковой двери и повредил заднюю стойку автомобиля. По счастливой случайности никто не пострадал.

После этого правонарушитель скрылся в лесном массиве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника на следующий день задержали правоохранители уже в Минской области, в одной из деревень Березинского района. Он взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливая его причастность к противоправным действиям в отношении родственников и соседей, которым он угрожал убийством топором.

Пьяные домашние разборки — этот стереотип разбивает статистика.

Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%. Но оставшихся 43% инцидентов, что поражает, приходится на долю семей с достатком. Причем, домашнее насилие - проблема отнюдь не только белорусская и не только наших дней. Вспомнить конфликт Рогнеды и князя Владимира. И еще примеры: поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, а еще есть Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...