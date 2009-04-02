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Могилевчанин захватил в заложники своего несовершеннолетнего сына

02 апреля 2009 06:15
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По телефону гражданин сказал жене, если она в течение 10 минут не прибудет в квартиру для разговора с ним, то он лишит жизни их сына.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, пытаясь принудить свою жену придти к нему домой для разговора, взял в заложники своего несовершеннолетнего сына. При этом он применял в отношении ребенка психическое и физическое насилие, угрожая убийством. Реальность своих угроз он подтвердил, заставив сына сообщить матери по телефону о захвате. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в прокуратуре Ленинского района Могилева.

В результате слаженных действий сотрудников Ленинского РОВД горе-отец был задержан, а заложник освобожден. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводится предварительное расследование Ленинским РОВД Могилева.

# происшествия

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